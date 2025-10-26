'Kupyansk circondata',Putin dispone misure per resa ucraini

Le forze russe "hanno circondato Kupyansk - nella regione di Kharkiv -, e le truppe d'assalto assumono il controllo dei passaggi militari ucraini sul fiume Oskol": lo ha annunciato il capo di Stato maggiore Valerij Gerasimov. Il presidente Vladimir Putin, in visita a un comando militare "dell'operazione speciale in Ucraina", ha disposto di "adottare misure per garantire la resa delle truppe ucraine e ridurre al minimo perdita vite umane". Lo scrive la Tass.