Kuleba, 'gli alleati ci aiutino ora e non dopo'

Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha invitato sui social gli alleati di Kiev ad accettare "di far utilizzare le capacità di difesa aerea dei partner per abbattere missili e droni in prossimità del loro spazio aereo". "Ci sono due decisioni specifiche - sostiene Kuleba - che i nostri partner possono prendere per aiutarci a porre fine al terrore russo prima. Primo, confermare gli attacchi a lungo raggio dell'Ucraina su tutti gli obiettivi militari legittimi sul territorio russo. Secondo, accettare di usare le capacità di difesa aerea dei partner per abbattere missili e droni in prossimità del loro spazio aereo. Nessuna di queste decisioni è escalation. Al contrario, scoraggeranno la Russia, aiuteranno a ridurre il terrore e il numero di attacchi russi, nonché le conseguenti vittime. Agite ora, non dopo. Aiutaci a salvare vite".