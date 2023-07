Kuleba, 'F-16 arriveranno nei tempi, Russia lo mandi giù'

"L'unica minaccia della Russia è un soldato ucraino. Questo è ciò di cui Putin & co. dovrebbero avere più paura. L'Ucraina riceverà gli F-16 nei tempi previsti. La Russia dovrà farselo andare giù nonostante lo strepitio di Lavrov". Lo ha scritto su Twitter il ministro ucraino degli Esteri Dmytro Kuleba. Gli F-16 in Ucraina rappresenteranno una minaccia "nucleare" per Mosca, aveva affermato il ministro russo degli Esteri, Serghei Lavrov.