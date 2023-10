Kuleba, a Granada Zelensky ha ottenuto sistemi difesa aerea

L'Ucraina riceverà più sistemi di difesa aerea dopo gli incontri bilaterali del presidente ucraino Vladimir Zelensky a margine del vertice di Malaga. Lo ha affermato il ministro degli Esteri Dmitry Kuleba in tv, come riporta Rbc Ukraine. "Il presidente ha accordi specifici, non posso esprimerli ora, ma altri sistemi simili saranno in Ucraina a seguito della visita del presidente a Granada", ha detto il ministro.