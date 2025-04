Kubilius paragona le richieste di cessione territoriale dell'Ucraina a Chamberlain

Pretendere che l'Ucraina ceda parte del suo territorio all'aggressore Putin, che invita i russi a prepararsi a nuove guerre, è una semplice e tragica ripetizione dell'errore fatale commesso in passato da Chamberlain". Lo scrive su X il commissario Ue per la Difesa, Andrius Kubilius. L'allora premier britannico "Chamberlain nel 1938 a Monaco credeva di poter raggiungere un accordo sulla pace con Hitler e chiese che la Cecoslovacchia cedesse parte del suo territorio a Hitler. Fu l'inizio del cammino verso la Seconda guerra mondiale. Churchill, Roosevelt e Reagan lottarono" invece "per la libertà e contro gli imperi del male. E ci riuscirono", evidenzia.