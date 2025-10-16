Giovedì 16 Ottobre 2025

Tra austerità e sviluppo

Paolo Giacomin
16 ott 2025
Kubilius, 'big bang per la difesa Ue, 6.800 miliardi entro 2035'

Il commissario: 'Spesa cumulativa tra risorse Paesi ed europee'

Nel complesso "noi europei investiremo, entro il 2035, circa 6.800 miliardi di euro nella difesa, di cui il 50% per quella effettiva: un vero big bang nel finanziamento della difesa". Lo ha detto il commissario Ue Andrius Kubilius, parlando a un gruppo di media internazionali, tra cui l'ANSA, in occasione della presentazione della roadmap Ue per la difesa. Il piano richiederà "tutte le fonti di finanziamento disponibili a livello nazionale e Ue", ha spiegato, precisando che la spesa "si baserà principalmente sui bilanci nazionali" che stanzieranno risorse "100 volte maggiori" rispetto a quelle Ue, per "centrare i target di capacità Nato".

