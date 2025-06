Kristi Noem non si scusa per il fermo di Alex Padilla a Los Angeles

Kristi Noem non si scusa per il fermo del senatore californiano Alex Padilla durante una sua conferenza stampa a Los Angeles ma spiega di non averlo riconosciuto. "Avrei preferito che si fosse presentato e che ci avesse detto chi era e che voleva parlare. Il suo atteggiamento non è stato affatto appropriato, ma la conversazione è stata ottima e continueremo a comunicare. Ci siamo anche scambiati il numero di telefono", ha detto la segretaria. Padilla l'ha interrotto paio di volte prima di essere fermato, buttato a terra, ammanettato e poi allontanato da alcuni agenti federali del Dipartimento per l'Homeland Security.