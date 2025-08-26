Lunedì 25 Agosto 2025

Il rompicapo del centrodestra

Gabriele Canè
Il rompicapo del centrodestra
26 ago 2025
Korean Air, commessa da 50 miliardi per oltre 100 Boeing

L'annuncio poche ore dopo l'incontro Trump-Lee di Washington

Korean Air annuncia l'acquisto di oltre 100 aerei dalla Boeing. Poche ore dopo l'incontro bilaterale di Washington tra i presidenti americano e sudcoreano, Donald Trump e Lee Jae-myung, la compagnia aerea di Seul rende pubblica "l'intenzione di comprare 103 aerei di nuova generazione da Boeing", con una maxi commessa che rappresenta il più grande accordo nella storia dell'aviazione sudcoreana. L'acquisto, che include anche motori di ricambio di GE Aerospace, ha un valore stimato di circa 50 miliardi di dollari, secondo il vettore. La consegna degli aerei è prevista "entro la fine del 2030".

