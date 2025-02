Konstantinos Tasoulas eletto presidente della Repubblica greca dal parlamento

Konstantinos Tasoulas, ex presidente del parlamento greco e deputato di lungo corso di Nea Dimokratia, è stato eletto presidente della Repubblica greca dai parlamentari ellenici. Candidato alla presidenza del partito al governo di Nea Dimokratia, Tasoulas, 65 anni, ha ottenuto al quarto scrutinio che si è tenuto oggi 160 voti, nel parlamento composto da 300 seggi. Al voto hanno partecipato 276 deputati, 24 assenti, tra cui 11 deputati del partito Nea aristerà (Nuova sinistra), riporta Kathimerini. In quest'ultimo scrutinio la soglia per l'elezione era la maggioranza semplice di 151 voti, detenuta dai conservatori di Nea Dimokratia. L'ex ministro Tasos Giannitsis, sostenuto dal principale partito di opposizione del Pasok, ha ricevuto 34 voti, mentre l'economista Louka Katseli, la candidata appoggiata dalla sinistra di Syriza e di Nea aristerà ha ottenuto 29 voti. Kostas Kyriakou, candidato del partito Niki, ha ricevuto 14 voti. Tasoulas succederà alla presidente della Repubblica uscente Katerina Sakellaropoulou, il cui mandato scade il 13 marzo. La cerimonia di giuramento è prevista per lo stesso giorno.