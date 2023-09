Knox chiede revoca della condanna per calunnia Amanda Knox ha presentato un ricorso in Cassazione per annullare la condanna definitiva a tre anni di reclusione per calunnia nei confronti di Patrick Lumumba. La Corte europea dei diritti dell'uomo ha riconosciuto la violazione dei suoi diritti di difesa. Lumumba si oppone con l'avvocato Carlo Pacelli.