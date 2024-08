Kirill, 'Kiev perseguita gli ortodossi in Ucraina'

Il patriarca della Chiesa ortodossa russa Kirill ha accusato l'Ucraina di "perseguitare" i credenti vietando la Chiesa ortodossa legata a Mosca e ha invitato la comunità internazionale ad agire. Kirill ha esortato altri leader religiosi cristiani - tra cui Papa Francesco - e organizzazioni internazionali ad "alzare la voce in difesa dei credenti perseguitati" che, a suo dire, si trovano in una situazione "critica" in Ucraina. Parole che giungono nel giorno in cui il presidente ucraino ha firmato una legge che mette al bando il ramo legato alla Russia della Chiesa ortodossa in Ucraina.