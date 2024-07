King's Speech, 'antiterrorismo contro l'immigrazione'

La costituzione di una forza di coordinamento di polizia in grado di usare i poteri dell'antiterrorismo per contrastare "l'immigrazione illegale", già annunciata dal nuovo governo laburista britannico di Keir Starmer, è stata formalizzata fra le iniziative programmatiche annuali lette da re Carlo III in Parlamento nel King's Speech. Fra gli altri punti, il rafforzamento dell'indipendenza dell'organo di controllo sui conti di bilancio, di un'autorità di regolazione del calcio, degli impegni del Regno verso la Nato e per l'aumento delle spese militari, oltre che per il rilancio della crescita economica e delle infrastrutture.