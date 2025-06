Kim Novak riceve il Leone d'oro alla carriera alla Mostra del cinema di Venezia

È stato attribuito alla leggendaria attrice statunitense Kim Novak (La donna che visse due volte, Picnic, Una strega in paradiso) il Leone d'oro alla carriera dell'82. Mostra del cinema di Venezia (27 agosto - 6 settembre 2025). La decisione è stata presa dal Cda della Biennale, che ha fatto propria la proposta del direttore artistico della Mostra, Alberto Barbera. "Sono molto, molto colpita di ricevere il prestigioso premio del Leone d'oro da un festival cinematografico tanto rispettato. Essere riconosciuta per l'insieme del mio lavoro in questo momento della mia vita è un sogno che si avvera", ha commentato la 92enne attrice.