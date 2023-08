Kim Jong-Un, Usa fanno aumentare rischio guerra nucleare

"Le azioni conflittuali di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud destabilizzano la regione della penisola coreana e aumentano il rischio di una guerra nucleare, anche in mare". Lo ha detto - come riporta la Tass, citando l'agenzia nordcoreana Kcna - il leader della Corea del Nord Kim Jong-Un durante una visita al comando della Marina nordcoreana. "Qualche tempo fa - ha aggiunto - i capibanda di Stati Uniti, Giappone e Corea del Sud si sono riuniti, hanno annunciato che avrebbero tenuto varie esercitazioni militari e hanno iniziato a farlo. A causa delle spericolate manovre di confronto delle forze ostili, comprese quelle statunitensi, le acque intorno alla penisola coreana si sono si è trasformate nella più grande area di concentrazione di veicoli militari del mondo e nelle acque più instabili con il rischio di una guerra nucleare". "La situazione attuale - ha concluso Kim Jong-Un - richiede che la nostra Marina faccia tutti gli sforzi per mantenere una costante allerta di combattimento, pronta a schiacciare la volontà del nemico in caso di circostanze impreviste".