Kim Jong-un a Putin,aiutare la Russia è un dovere fraterno

"Se c'è qualcosa che possiamo fare per aiutare la Russia, lo faremo sicuramente e lo considereremo un nostro dovere fraterno. Faremo tutto il possibile per aiutare la Russia": lo ha detto il leader del regime nordcoreano Kim Jong-un incontrando Vladimir Putin a Pechino. Lo riporta l'agenzia Interfax.

Kim Jong-un ha inoltre dichiarato che "le relazioni" tra Russia e Corea del Nord "si sono sviluppate sotto tutti gli aspetti dalla conclusione del trattato interstatale", probabile riferimento al trattato di partenariato strategico tra Mosca e Pyongyang.