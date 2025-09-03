Mercoledì 3 Settembre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Parigi e Roma collaborino
Kim Jong-un a Putin,aiutare la Russia è un dovere fraterno
3 set 2025
  3. Kim Jong-un a Putin,aiutare la Russia è un dovere fraterno

'Faremo tutto il possibile'

"Se c'è qualcosa che possiamo fare per aiutare la Russia, lo faremo sicuramente e lo considereremo un nostro dovere fraterno. Faremo tutto il possibile per aiutare la Russia": lo ha detto il leader del regime nordcoreano Kim Jong-un incontrando Vladimir Putin a Pechino. Lo riporta l'agenzia Interfax.

Kim Jong-un ha inoltre dichiarato che "le relazioni" tra Russia e Corea del Nord "si sono sviluppate sotto tutti gli aspetti dalla conclusione del trattato interstatale", probabile riferimento al trattato di partenariato strategico tra Mosca e Pyongyang.

© Riproduzione riservata

