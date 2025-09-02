Lunedì 1 Settembre 2025

Ringhio di pace: “Io la giocherei”

Doriano Rabotti
Ringhio di pace: “Io la giocherei”
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
SinnerMps MediobancaPutin XiIsraele GazaGlobal Sumud FlotillaScott Spiegel
Acquista il giornale
Ultima oraKim è a Pechino accompagnato dalla figlia Ju-ae
2 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Kim è a Pechino accompagnato dalla figlia Ju-ae

Kim è a Pechino accompagnato dalla figlia Ju-ae

La sua presenza rafforza le ipotesi che possa succedere al padre

La sua presenza rafforza le ipotesi che possa succedere al padre

La sua presenza rafforza le ipotesi che possa succedere al padre

Il leader nordcoreano Kim Jong-un è arrivato nel pomeriggio alla Stazione di Pechino a bordo del suo treno speciale insieme alla figlia Ju-ae, rafforzando le ipotesi che possa succedere al padre. Kim, riferisce un dispaccio la Kcna, è stato accolto da alti funzionari cinesi, quali Cai Qi, membro del comitato centrale del Partito comunista cinese, il ministro degli Esteri Wang Yi e il sindaco di Pechino Yin Yong. Il leader "ha incontrato i funzionari cinesi in un'atmosfera calorosa" e "ha espresso gratitudine al compagno Xi Jinping, al partito, al governo e al popolo cinese per la loro ospitalità entusiasta e cordiale".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Stazione