Kim, 'con Cina relazioni amichevoli e di cooperazione'

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha tenuto dei colloqui con il premier cinese Li Qiang, elogiando le "relazioni amichevoli e di cooperazione" tra i due paesi, mentre Kim supervisionava le celebrazioni per l'80° anniversario del Partito dei Lavoratori al potere. Lo riportano i media statali. La visita di Li è avvenuta in un momento in cui i due Paesi vicini cercano di mantenere stretti rapporti nonostante i periodi di tensione tra Cina e Corea del Nord sul programma nucleare di Pyongyang.

Kim ha elogiato la visita di Li come "una dimostrazione del sostegno incondizionato e dei sentimenti di speciale amicizia verso il Partito dei Lavoratori e il governo e il popolo della Repubblica Popolare Democratica di Corea", nonché degli sforzi di Pechino per mantenere "le tradizionali relazioni amichevoli e di cooperazione tra la Repubblica Popolare Democratica di Corea e la Cina e svilupparle ulteriormente", secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Kcna. Li ha sottolineato che "mantenere, consolidare e sviluppare le tradizionali relazioni amichevoli e di cooperazione tra i due paesi è una politica irremovibile della Cina", secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale cinese Xinhua.

Le celebrazioni sono avvenute in un momento in cui il leader nordcoreano è stato incoraggiato dalla guerra in Ucraina, assicurandosi il sostegno fondamentale della Russia dopo aver inviato migliaia di soldati nordcoreani a combattere al fianco delle forze di Mosca. Il mese scorso, Kim è apparso insieme al presidente cinese Xi Jinping e al leader russo Vladimir Putin in occasione di un'elaborata parata militare a Pechino. (ANSA-AFP).