Kim, 'con Cina relazioni amichevoli e di cooperazione'

Voto, insidie più che soluzioni

Pierfrancesco De Robertis
Voto, insidie più che soluzioni
10 ott 2025
Leader Corea del Nord incontra premier Pechino Li Qiang

Il leader nordcoreano Kim Jong Un ha tenuto dei colloqui con il premier cinese Li Qiang, elogiando le "relazioni amichevoli e di cooperazione" tra i due paesi, mentre Kim supervisionava le celebrazioni per l'80° anniversario del Partito dei Lavoratori al potere. Lo riportano i media statali. La visita di Li è avvenuta in un momento in cui i due Paesi vicini cercano di mantenere stretti rapporti nonostante i periodi di tensione tra Cina e Corea del Nord sul programma nucleare di Pyongyang.

Kim ha elogiato la visita di Li come "una dimostrazione del sostegno incondizionato e dei sentimenti di speciale amicizia verso il Partito dei Lavoratori e il governo e il popolo della Repubblica Popolare Democratica di Corea", nonché degli sforzi di Pechino per mantenere "le tradizionali relazioni amichevoli e di cooperazione tra la Repubblica Popolare Democratica di Corea e la Cina e svilupparle ulteriormente", secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale Kcna. Li ha sottolineato che "mantenere, consolidare e sviluppare le tradizionali relazioni amichevoli e di cooperazione tra i due paesi è una politica irremovibile della Cina", secondo quanto riportato dall'agenzia di stampa statale cinese Xinhua.

Le celebrazioni sono avvenute in un momento in cui il leader nordcoreano è stato incoraggiato dalla guerra in Ucraina, assicurandosi il sostegno fondamentale della Russia dopo aver inviato migliaia di soldati nordcoreani a combattere al fianco delle forze di Mosca. Il mese scorso, Kim è apparso insieme al presidente cinese Xi Jinping e al leader russo Vladimir Putin in occasione di un'elaborata parata militare a Pechino. (ANSA-AFP).

© Riproduzione riservata

UcrainaKim Jong un