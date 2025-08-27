Killer Minnesota ha lasciato video violenti, schizzo chiesa

Il killer della chiesa della scuola Cattolica di Minneapolis, nel Minnesota, ha lasciato video online con scritte che fanno riferimento al suicidio, "pensieri e idee estremamente violenti", una lettera di scuse alla famiglia e uno schizzo manoscritto della disposizione interna di una chiesa. Non è chiaro se quella chiesa fosse quella della Annunciation Catholic School. Lo riporta Nbc citando fonti delle forze dell'ordine.

Spuntano altri presunti indizi sul killer della chiesa della scuola Cattolica di Minneapolis. Tra questi, rivela il New York Post, un video inquietante che si ritiene sia stato pubblicato da lui mostra le scritte "uccidi Donald Trump" e "per i bambini" scarabocchiate su riviste specializzate in armi. Altri video pubblicati su YouTube mostrano diverse armi, tra cui un fucile semiautomatico e uno a pompa, e rivelano un'ossessione per gli autori di stragi, tra cui l'assassino di Sandy Hook, Adam Lanza.

La polizia sta indagando per stabilire se i filmati, condivisi online poche ore prima della sparatoria, siano collegati al killer. In un video, una mano sfoglia lentamente le pagine di un quaderno rosso, disposto sopra quelli che sembrano essere schemi di armi. Ogni pagina è piena di imperscrutabili scarabocchi manoscritti, si vede una colonna di fumo dal fondo dello schermo mentre la persona che sfoglia le pagine tossisce e ogni tanto ridacchia in modo maniacale.

Almeno due delle porte della chiesa della scuola Cattolica di Minneapolis dove e' avvenuta la sparatoria erano state barricate dall'esterno utilizzando assi di legno di 5 per 10 cm: lo ha detto ai giornalisti il capo della polizia locale Brian O'Hara. Ipotizzabile quindi che le avesse bloccate il killer.