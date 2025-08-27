Domenica 24 Agosto 2025

“L'arma” del cinema

Alberto Mattioli
“L'arma” del cinema
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Killer MinneapolisPrevisioni meteoManovra 2026Ucraina UsaEuropei basket 2025
Acquista il giornale
Ultima oraKiller Minneapolis, sul fucile la scritta 'uccidere Trump'
27 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Killer Minneapolis, sul fucile la scritta 'uccidere Trump'

Killer Minneapolis, sul fucile la scritta 'uccidere Trump'

Le immagini si vedono nel manifesto pubblicato su Yotube

Le immagini si vedono nel manifesto pubblicato su Yotube

Le immagini si vedono nel manifesto pubblicato su Yotube

Il killer che ha ucciso due bambini in una chiesa del Minnesota ha scritto messaggi incendiari sui caricatori delle sue armi tra cui uno che recitava "Uccidi Donald Trump". Le immagini sono apparse in un video manifesto pubblicato su Youtube più o meno alla stessa ora della sparatoria a Minneapolis. Il filmato è stato rimosso dall'FBI che lo sta analizzando. In un'altra immagine del video manifesto lasciato dal killer di Minneapolis appare la scritta 'Israele deve morire' sul caricatore dei suoi fucili e 'Come la fenice risorgiamo dalle nostre ceneri'.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

ViolenzaSparatoria