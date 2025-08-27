Killer Minneapolis, sul fucile la scritta 'uccidere Trump'

Il killer che ha ucciso due bambini in una chiesa del Minnesota ha scritto messaggi incendiari sui caricatori delle sue armi tra cui uno che recitava "Uccidi Donald Trump". Le immagini sono apparse in un video manifesto pubblicato su Youtube più o meno alla stessa ora della sparatoria a Minneapolis. Il filmato è stato rimosso dall'FBI che lo sta analizzando. In un'altra immagine del video manifesto lasciato dal killer di Minneapolis appare la scritta 'Israele deve morire' sul caricatore dei suoi fucili e 'Come la fenice risorgiamo dalle nostre ceneri'.