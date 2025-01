L'uomo sospettato di aver lanciato un'auto contro la folla a New Orleans correva ad alta velocità ed era fortemente intenzionato a causare una carneficina. Lo hanno riferito le autorità in una conferenza stampa. L'uomo sospettato di aver lanciato un'auto contro la folla a New Orleans ha sparato sulla polizia e he ferito due agenti. Lo hanno riferito le autorità in una conferenza stampa mentre sale a 35 il bilancio dei feriti.