Killer di Las Vegas aveva una lista di obiettivi e 150 munizioni

Il professore di 67 anni che ha ucciso tre colleghi e ne ha ferito un quarto in una sparatoria avvenuta ieri alla University of Nevada aveva una "lista di obiettivi" nel college e 150 munizioni. Lo ha detto la polizia. Lo sceriffo Kevin McMahill ha spiegato in una conferenza stampa che i target nell'elenco di Anthony Polito includevano anche membri della facoltà della East Carolina University nel North Carolina, dove l'uomo aveva insegmato dal 2001 al 2017. "Nessuno degli individui sulla lista è stato colpito", ha aggiunto la polizia. Prima della sparatoria, Polito aveva anche spedito 22 lettere a professori in diverse università negli Stati Uniti, e almeno una delle buste conteneva una polvere bianca sconosciuta.