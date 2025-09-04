Giovedì 4 Settembre 2025

Kiev,bombe aeree russe in Donesk, 2 morti.Colpito ospedale
4 set 2025
  Kiev,bombe aeree russe in Donesk, 2 morti.Colpito ospedale

Kiev,bombe aeree russe in Donesk, 2 morti.Colpito ospedale

A Kostyantynivka il nosocomio aveva cessato attività per i raid

A Kostyantynivka il nosocomio aveva cessato attività per i raid

A Kostyantynivka il nosocomio aveva cessato attività per i raid

I russi hanno sganciato 3 bombe aeree sulla città di Kostyantynivka colpendo un ospedale e sul vicino villaggio di Illinivka, uccidendo 2 persone. Lo afferma Vadym Filashkin, capo della regione del Donetsk su Telegram, ripreso da Ukrainska Pravda.

"L'ospedale di Kostyantynivka è un altro obiettivo 'militare' degli occupanti russi. Oggi hanno sganciato intenzionalmente 3 bombe aeree sull'ospedale, che fino all'ultimo ha ricevuto e curato i residenti locali. Le bombe aeree su Illinivka hanno ucciso due persone e danneggiando 5 edifici". L'ospedale aveva chiuso per sempre ieri a causa di raid russi quotidiani e della carenza di medici.

