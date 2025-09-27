Sabato 27 Settembre 2025

27 set 2025
Kiev, 'Zaporizhzhia 4 giorni in blackout, colpa di Mosca'

"A seguito delle azioni russe, la centrale nucleare di Zaporizhzhia è rimasta senza corrente per il quarto giorno": lo ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Andriy Sybiga su X, aggiungendo che "si tratta del decimo blackout causato dai russi" e che "la Russia ha costruito 200 chilometri di linee elettriche in preparazione di un tentativo di rubare la centrale, collegarla alla rete" russa e "riavviarla". Una procedura che pone "grandi rischi", ha rilevato.

UcrainaRussia