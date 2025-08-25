Kiev, una vergogna Woody Allen a Settimana cinema di Mosca

Il ministero degli Esteri ucraino ha condannato la decisione dell'attore e regista Woody Allen, quattro volte vincitore del premio Oscar, di partecipare alla Settimana Internazionale del Cinema di Mosca. "La partecipazione di Woody Allen alla Settimana Internazionale del Cinema di Mosca è una vergogna e un insulto al sacrificio di attori e registi ucraini uccisi o feriti dai criminali di guerra russi nella loro guerra in corso contro l'Ucraina", ha affermato il ministero citato da Ukrinform, secondo cui partecipando a un festival che riunisce sostenitori e voci di Putin, Allen sceglie di "chiudere un occhio" sulle atrocità di Mosca.