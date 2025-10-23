Giovedì 23 Ottobre 2025

Pierfrancesco De Robertis
Ultima oraKiev, 'Trump ha dato il via libera all'invio di Patriot'
23 ott 2025
Kiev, 'Trump ha dato il via libera all'invio di Patriot'

Donald Trump ha dato il "via libera" al trasferimento dei sistemi di difesa aerea Patriot a Kiev. Lo afferma il capo dell'ufficio presidenziale, Andriy Yermak, in un'intervista rilasciata a Rbc-Ucraina.

"La cosa più importante è che Trump abbia dato il via libera, quindi le questioni in questo senso sono per lo più tecniche", ha affermato il responsabile dell'ufficio presidenziale ucraino.

Quanto ai Tomahawk "il dialogo è in corso e non direi che questa porta sia chiusa", ha aggiunto il capo dell'ufficio presidenziale.

