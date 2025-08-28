Kiev, sono 3 i bimbi morti in raid russo, 12 vittime

Il capo dell'amministrazione militare di Kiev, Tymur Tkachenko, annuncia che il bilancio delle vittime a Kiev è salito a 12, tra cui tre bambini di 2, 14 e 17 anni. Secondo le autorità locali, altre 48 persone sono rimaste ferite.

Il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko afferma che è stata una "notte terribile per Kiev. Molti edifici sono stati danneggiati nei quartieri di Darnytskyi, Dniprovskyi, Shevchenkivskyi, Holosiivskyi e Desnianskyi. Nel quartiere di Darnytsky, un edificio di cinque piani è stato distrutto. I soccorritori stanno cercando persone sotto le macerie. Un centro commerciale è stato colpito nel centro città".