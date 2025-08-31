Kiev smentisce Mosca, un nulla di fatto l'offensiva estiva

Lo stato maggiore ucraino risponde al rapporto del capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov che ieri aveva affermato che da marzo la Russia ha conquistato più di 3.500 chilometri quadrati. "Il rapporto si basa su tentativi di far passare per realtà desideri irrealizzabili e vere e proprie bugie. Dopo tutto, dopo tre anni e mezzo di aggressione su vasta scala da parte del Cremlino, l'offensiva stagionale si è conclusa praticamente in nulla. Le truppe russe non hanno preso il pieno controllo di nessuna grande città".