Domenica 31 Agosto 2025

Venezia, la Mostra e Gaza

Agnese Pini
Venezia, la Mostra e Gaza
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Israele GazaCorto Pro PalestinaMostra cinema VeneziaSinnerUcrainaAndreij Parubij
Acquista il giornale
Ultima oraKiev smentisce Mosca, un nulla di fatto l'offensiva estiva
31 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Kiev smentisce Mosca, un nulla di fatto l'offensiva estiva

Kiev smentisce Mosca, un nulla di fatto l'offensiva estiva

Dopo l'affermazione del capo Stato maggiore su ultime conquiste

Dopo l'affermazione del capo Stato maggiore su ultime conquiste

Dopo l'affermazione del capo Stato maggiore su ultime conquiste

Lo stato maggiore ucraino risponde al rapporto del capo di stato maggiore russo Valery Gerasimov che ieri aveva affermato che da marzo la Russia ha conquistato più di 3.500 chilometri quadrati. "Il rapporto si basa su tentativi di far passare per realtà desideri irrealizzabili e vere e proprie bugie. Dopo tutto, dopo tre anni e mezzo di aggressione su vasta scala da parte del Cremlino, l'offensiva stagionale si è conclusa praticamente in nulla. Le truppe russe non hanno preso il pieno controllo di nessuna grande città".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

UcrainaRussia