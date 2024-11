Sale a 10 morti, tra cui un bambino, il numero delle vittime per l'attacco russo su un dormitorio nella città di Glukhov, nella regione di Sumy quando ormai sono mille i giorni di guerra in Ucraina dopo l'invasione russa. Potrebbero esserci ancora delle persone sotto le macerie. Lo riferisce la procura regionale di Sumy su Telegram, come riporta Ukrainska Pravda.