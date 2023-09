Kiev rompe la linea di difesa russa di Surovikin

Per la prima volta, l'Ucraina ha sfondato una sezione della principale linea difensiva russa sul fronte meridionale del Paese: lo riporta il Telegraph, citando riprese video dalle prime linee. I veicoli corazzati di Kiev sono stati filmati oltre la prima rete di trincee, fossati anticarro e campi minati russi: "Sembra che l'Ucraina sia avanzata nella breccia della cosiddetta linea Surovikin", ha scritto il quotidiano britannico. Le forze ucraine avevano già penetrato nelle posizioni difensive con assalti di fanteria su piccola scala per eliminare le trincee russe in direzione del villaggio di Verbove, nella regione di Zaporizhzhia.