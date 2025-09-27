Sabato 27 Settembre 2025

Flotilla, cercano l’incidente

Bruno Vespa
Flotilla, cercano l’incidente
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
FlotillaIsraele GazaCard culturaGarlascoQuando cambia l'oraFinale volley
Acquista il giornale
Ultima oraKiev, riammettere Russia a Giochi tradisce valori olimpici
27 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Kiev, riammettere Russia a Giochi tradisce valori olimpici

Kiev, riammettere Russia a Giochi tradisce valori olimpici

Indignazione ucraina dopo la decisione del Comitato Paralimpico

Indignazione ucraina dopo la decisione del Comitato Paralimpico

Indignazione ucraina dopo la decisione del Comitato Paralimpico

L'Ucraina ha reagito con indignazione dopo che il Comitato Paralimpico Internazionale ha revocato la sospensione parziale di Russia e Bielorussia imposta dall'invasione di Mosca in Ucraina nel 2022. Il Ministro dello Sport ucraino Matviy Bidnyi ha affermato che coloro che hanno votato a favore della decisione all'assemblea generale del Comitato Paralimpico Internazionale a Seul hanno tradito "la loro coscienza e i valori olimpici".

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

UcrainaRussia