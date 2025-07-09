Kiev, raid russi nel Donetsk e a Kherson, 9 morti

Mosca ha attaccato in due ondate gli insediamenti di Rodynske e Kostyantynivka nella regione di Donetsk con droni e bombe aeree, uccidendo 8 civili. Lo denuncia la Procura regionale di Donetsk, come riporta Ukrainska Pravda.

Nel primo raid sono state colpite le auto, uccidendo 5 persone. Dopo 10 minuti i russi hanno sganciato due bombe aeree Fab-250 su Kostyantynivka. Tre uomini, di 42, 53 e 71 anni, sono morti per strada.

Un bambino di un anno è morto nella regione di Kherson a seguito di un attacco con un drone russo. Lo afferma il presidente della regione Alexander Prokudin su Telegram, come riporta Rbc Ua. Il bimbo era con la nonna nel cortile di casa.