Giovedì 9 Ottobre 2025

Se il pallone diventa politica

Giulio Mola
Se il pallone diventa politica
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Nobel per la PaceAccordo GazaManovra 2026Guerra UcrainaMaria Cristina GalloSciopero Roma
Acquista il giornale
Ultima oraKiev, raid russi nel Donetsk e a Kherson, 9 morti
9 lug 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Kiev, raid russi nel Donetsk e a Kherson, 9 morti

Kiev, raid russi nel Donetsk e a Kherson, 9 morti

Attacchi con droni e bombe aeree

Attacchi con droni e bombe aeree

Attacchi con droni e bombe aeree

Mosca ha attaccato in due ondate gli insediamenti di Rodynske e Kostyantynivka nella regione di Donetsk con droni e bombe aeree, uccidendo 8 civili. Lo denuncia la Procura regionale di Donetsk, come riporta Ukrainska Pravda.

Nel primo raid sono state colpite le auto, uccidendo 5 persone. Dopo 10 minuti i russi hanno sganciato due bombe aeree Fab-250 su Kostyantynivka. Tre uomini, di 42, 53 e 71 anni, sono morti per strada.

Un bambino di un anno è morto nella regione di Kherson a seguito di un attacco con un drone russo. Lo afferma il presidente della regione Alexander Prokudin su Telegram, come riporta Rbc Ua. Il bimbo era con la nonna nel cortile di casa.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina