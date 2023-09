Kiev, 'quasi 1.000 bambini ucraini evacuati in Italia'

Dall'inizio della guerra 974 bambini ucraini sono stati evacuati in Italia: così il Commissario per i diritti umani del Parlamento di Kiev, Dmytro Lubinets, che ha incontrato il Capo Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, Antonio Sangermano. Lo riporta Rbc-Ucraina. "Durante l'incontro ho menzionato anche casi specifici di adozione illegale di bambini, nonché casi problematici di sfollati nella Repubblica Italiana, che richiedono assistenza per risolverli", ha detto Lubinets: "Sono a conoscenza del ritardo di specifici processi giudiziari riguardanti le decisioni sul ritorno dei bambini e delle famiglie in Ucraina". Sangermano, prosegue Rbc-Ucraina, ha proposto di creare un gruppo di lavoro congiunto presso il Ministero degli Esteri, il cui scopo sarà quello di identificare, prevenire e ripristinare i diritti dei bambini ucraini che si trovano sul territorio italiano. Dall'inizio dell'invasione dell'Ucraina, la Russia ha costantemente deportato bambini ucraini nella Crimea occupata, in Bielorussia o nelle regioni remote della Federazione Russa. Lubinets ha sottolineato che Kiev ha la conferma che in Russia sono già stati adottati 386 bambini ucraini.