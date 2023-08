Kiev, 'nessun compromesso su tregua, Mosca si ritiri'

"L'unica 'base per i negoziati' è quella della Formula di pace del presidente Zelensky. Non possono esserci posizioni di compromesso come 'cessate il fuoco immediati' e 'negoziati qui e ora' che diano alla Russia il tempo di restare nei territori occupati. Solo il ritiro delle truppe russe al confine del 1991". Lo scrive su Twitter il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak. "Non bisogna farsi illusioni: qualsiasi 'Minsk-3' non farà che prolungare la guerra in futuro. È l'abbandono delle illusioni ciò che sta avvenendo oggi in molti Paesi che ieri avevano giudicato male la Russia", ha aggiunto.