Kiev, nazista Putin usa la Shoah per giustificare crimini

Il presidente russo Putin "invita a considerare ciò che gli ebrei scrivono su Internet sul presidente Zelensky come giustificazione per i crimini di guerra russi in Ucraina. Ancora una volta, una persona che dà deliberatamente l'ordine di attaccare un altro Paese con missili, uccidere in massa, stuprare, rapire bambini e spazzare via città e villaggi offre una nuova giustificazione alla sua inadeguatezza". Lo scrive su X il consigliere presidenziale ucraino Mykhailo Podolyak, precisando che il leader russo sta "usando cinicamente di l'Olocausto come vetrina per giustificare le moderne pratiche naziste russe". Secondo il consigliere di Zelensky "questa è l'ennesima conferma che il presidente russo vive nel suo mondo, una bolla artificiale isolata dalla realtà. Ciò significa che è completamente incapace ed è impossibile negoziare con lui".