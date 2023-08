Kiev, 'Mosca ha un piano B per destabilizzare l'Ucraina'

La Russia non può sconfiggere militarmente l'Ucraina, ma ha un piano B per destabilizzare internamente il Paese: lo ha detto il segretario del Consiglio di sicurezza nazionale ucraino, Oleksiy Danilov, in un'intervista a Radio Liberty. Lo riporta Rbc-Ucraina. "L'unica cosa che voglio sottolineare è che la Federazione Russa non può sconfiggerci militarmente. Per questo ha un piano B: "Cercare di scuotere il nostro Paese attraverso la destabilizzazione interna", ha affermato Danilov. Secondo il segretario del Consiglio di sicurezza, gli ucraini dovrebbero essere vigili e prevenire gli eventi su cui la Russia conta a spese dei collaboratori dei media, che negli ultimi tempi sono sempre più attivi.