Kiev, morti in attacco russo due sminatori di ong danese

Partecipavano a missione umanitaria del Consiglio per rifugiati

Un attacco russo nell'Ucraina settentrionale ha ucciso due membri dell'ong Consiglio danese per i rifugiati (Drc) che stavano bonificando un'area precedentemente occupata dalle forze di Mosca, ha dichiarato il governatore ucraino locale. "I russi hanno deliberatamente preso di mira i lavoratori della missione umanitaria di sminamento del Consiglio danese per i rifugiati, si sa che due persone sono state uccise", ha scritto sui social media il governatore della regione di Chernihiv, Vyacheslav Chaus.

