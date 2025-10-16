Kiev impone interruzioni elettricità a livello nazionale

L'Ucraina ha imposto interruzioni di corrente a livello nazionale per il secondo giorno consecutivo mentre la Russia intensifica i suoi attacchi alla rete energetica del Paese in vista dell'inverno. Lo ha dichiarato l'operatore della rete elettrica statale. "A causa della difficile situazione del sistema energetico, sono state implementate interruzioni di corrente di emergenza in tutte le regioni dell'Ucraina", ha dichiarato Ukrenergo in una nota. (ANSA-AFP).