Giovedì 16 Ottobre 2025

Paolo Giacomin
Kiev impone interruzioni elettricità a livello nazionale
16 ott 2025
Kiev impone interruzioni elettricità a livello nazionale

E' il secondo giorno. 'Situazione difficile per i raid russi'

L'Ucraina ha imposto interruzioni di corrente a livello nazionale per il secondo giorno consecutivo mentre la Russia intensifica i suoi attacchi alla rete energetica del Paese in vista dell'inverno. Lo ha dichiarato l'operatore della rete elettrica statale. "A causa della difficile situazione del sistema energetico, sono state implementate interruzioni di corrente di emergenza in tutte le regioni dell'Ucraina", ha dichiarato Ukrenergo in una nota. (ANSA-AFP).

