Kirk, brutto clima anche in Italia

Kiev, i russi hanno tentato un blitz a Kupyansk
13 set 2025
Attraverso conduttura del gas, 'fermati'

Truppe russe hanno tentato un blitz a Kupyansk, nella regione di Kharkiv, utilizzando una conduttura del gas che porta in città. Lo riferisce lo Stato maggiore ucraino, citato dai media locali, precisando che il blitz è stato "sventato" e "diversi russi catturati". Kupyansk e la sua periferia "sono sotto controllo", si afferma, smentendo le notizie su combattimenti alle porte della città. Le condutture del gas sono state utilizzate dai russi per la conquista di Avdiivka e Sudzha.

