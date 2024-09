Kiev, 'i nostri droni possono colpire a 1.800 km di distanza'

"I droni ucraini possono colpire strutture militari della Federazione Russa a una distanza massima di 1.800 chilometri": lo ha reso noto su Facebook il capo dell'intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, come riporta Rbc-Ucraina. "Gli aeroporti militari (russi), che sono una fonte di costante minaccia per le pacifiche città ucraine, tremano a causa degli attacchi aerei (ucraini). L'intera infrastruttura della Russia, che lavora per la guerra, ha sofferto e subirà perdite", ha aggiunto l'alto ufficiale, congratulandosi con i militari nella Giornata dell'intelligence militare.