Kiev, i droni Sea Baby costruiti in un impianto sotterraneo

L'Ucraina produce in uno stabilimento sotterraneo i droni marini 'Sea Baby' utilizzati negli attacchi contro il ponte di Crimea: lo ha detto il capo del Servizio di sicurezza civile di Kiev (Sbu), Vasyl Maliuk, in un commento alla Cnn. Lo riferisce il servizio stampa della Sbu. "La produzione dei nostri droni viene effettuata in uno degli impianti sotterranei situati sul territorio dell'Ucraina", ha detto Maliuk precisando che un team dell'Sbu sta lavorando allo sviluppo di questi droni e alla loro produzione, assistito da ingegneri civili ed esperti informatici.