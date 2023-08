Kiev, evacuazione obbligatoria dei bambini a Zaporizhzhia

Le autorità ucraine annunceranno oggi l'evacuazione obbligatoria dei bambini da due distretti della regione sud-orientale di Zaporizhzhia, vicine alle zone del fronte dove stanno infuriando i combattimenti. Lo ha dichiarato il vice primo ministro per la Reintegrazione Iryna Vereshchuk alla tv pubblica ucraina, citata da Rbc-Ucraina. "Oggi avremo una riunione del quartier generale, sarà annunciata l'evacuazione obbligatoria dei bambini da due distretti della regione di Zaporizhzhia, Vasylivskyi e Pologivskyi. Dobbiamo evacuare cinque insediamenti, 54 bambini", ha detto. Intanto, ha detto Vereshchuk, nella nel distretto di Kupyansk, nella regione di Kharkiv, è l'evacuazione obbligatoria dei minorenni è già in corso. Inoltre, ci sono ancora 89 bambini nella regione di Donetsk che devono essere portati in un luogo più sicuro.