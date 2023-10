Kiev, colpiti due aeroporti occupati, decine di morti

Le forze ucraine hanno distrutto, nella notte scorsa, nove elicotteri russi, un sistema di difesa aerea, un deposito di munizioni e varie attrezzature negli aeroporti occupati di Lugansk, nella regione omonima, e Berdyansk, nella regione di Zaporizhzha. Lo ha reso noto l'Ucraina per le operazioni speciali, come riportano i media ucraini. Secondo le forze speciali, come riporta Ukrainska Pravda, decine di soldati russi sono stati uccisi o sono rimasti feriti nell'operazione, denominata 'Dragonfly'. Anche le piste degli aeroporti, sottolinea Rbc-Ucraina, sono state danneggiate.