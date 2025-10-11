Kiev, 'colpita un'altra raffineria russa a 1.400 km di distanza'

Sabato 11 Ottobre 2025

Il Nobel un colpo alle dittature

Carmine Pinto
Il Nobel un colpo alle dittature
11 ott 2025
Operazione servizi Ssu. In fiamme impianto Bashneft in Baschiria

Gli ucraini hanno colpito ancora in profondità in territorio russo, attaccando e incendiando una raffineria di petrolio della Bashneft-Unpz a Ufa, capoluogo della repubblica della Baschiria, a nord del Kazakistan, a 1.400 km di distanza dal fronte ucraino. Lo scrive Ukrinform, citando una fonte informata dell gruppo per le operazioni speciali del servizio di sicurezza Ssu, che avrebbe condotto il raid mirato con un drone. Una nuova operazione nella strategia ucraina di colpire la Russia sulla vitale produzione di idrocarburi, che secondo Kiev è già menomata del 20% circa.

"Questo è il terzo attacco in profondità dell'Ssu in Bashkiria nell'ultimo mese, a 1.400 chilometri dall'Ucraina. Attacchi di questo tipo dimostrano che non ci sono luoghi sicuri nelle retrovie della Federazione Russa. L'Ssu può raggiungere qualsiasi obiettivo in territorio nemico che operi contro l'Ucraina", ha sottolineato la fonte a Ukrinform.

