Sabato 27 Settembre 2025

Flotilla, il Colle va ascoltato

Raffaele Marmo
Flotilla, il Colle va ascoltato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Ucraina newsFlotillaMotoGp GiapponeGarlascoQuando cambia l'oraFinale volley
Acquista il giornale
Ultima oraKiev, ci sono almeno 4 vittime nell'attacco sulla capitale
28 set 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Kiev, ci sono almeno 4 vittime nell'attacco sulla capitale

Kiev, ci sono almeno 4 vittime nell'attacco sulla capitale

Danneggiate numerose strutture residenziali e non residenziali

Danneggiate numerose strutture residenziali e non residenziali

Danneggiate numerose strutture residenziali e non residenziali

Si contano al momento quattro morti nel bombardamento russo su Kiev nella notte secondo Ukrinform che cita le informazioni operative a disposizione. Intanto il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, ha segnalato che "Nel distretto di Solomyanskyi, un incendio è scoppiato in una stazione di servizio a causa della caduta di detriti. L'incendio è già stato domato", mentre Ukrinform scrive che un incendio è stato spento anche in un edificio di una struttura medica statale, dove i soccorritori hanno trovato i corpi di due persone senza vita, mentre cinque persone sono state tratte in salvo e che in generale in città sono state danneggiate numerose strutture residenziali e non residenziali.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina