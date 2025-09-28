Kiev, ci sono almeno 4 vittime nell'attacco sulla capitale

Si contano al momento quattro morti nel bombardamento russo su Kiev nella notte secondo Ukrinform che cita le informazioni operative a disposizione. Intanto il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko, ha segnalato che "Nel distretto di Solomyanskyi, un incendio è scoppiato in una stazione di servizio a causa della caduta di detriti. L'incendio è già stato domato", mentre Ukrinform scrive che un incendio è stato spento anche in un edificio di una struttura medica statale, dove i soccorritori hanno trovato i corpi di due persone senza vita, mentre cinque persone sono state tratte in salvo e che in generale in città sono state danneggiate numerose strutture residenziali e non residenziali.