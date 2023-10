Kiev chiede l'esclusione della Russia dall'Osce

L'Ucraina ha chiesto l'esclusione della Russia dall'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (Osce), affermando di andare incontro a una "morte lenta" se Mosca ne fosse rimasta membro. "La situazione nell'Osce è molto complicata e dolorosa, ma la scelta è molto semplice: o una morte lenta con la Russia o una nuova vita senza di essa", ha dichiarato il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba. L'Osce è stata fondata nel 1975 per promuovere le relazioni tra i blocchi occidentali e orientali. Oggi il suo presidente Bujar Osmani è in visita a Kiev.