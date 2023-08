Kiev: bombe su Kherson per tutta la notte, morta una donna

L'esercito russo ha bombardato Kherson (in Ucraina meridionale) per tutta la notte, una donna di 59 anni è morta per un colpo d'artiglieria che ha colpito la sua casa, ci sono feriti, tra cui alcuni soccorritori che stavano spegnendo un incendio scoppiato dopo le esplosioni. Lo riferiscono le autorità ucraine citate dai media. Il capo dell'ufficio presidenziale Andry Yermak ha postato una foto che mostra le fiamme dopo l'attacco russo.