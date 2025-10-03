Kiev, 'attacco russo senza precedenti ai siti del gas'

La Russia ha lanciato il "più grande attacco" contro i siti di produzione di gas in Ucraina nella notte dall'inizio dell'invasione nel 2022, con 35 missili e 60 droni: lo ha reso noto l'operatore statale dell'energia Naftogaz. "Una parte significativa delle nostre strutture è danneggiata. Alcuni danni sono critici", ha affermato su Facebook l'amministratore delegato del gruppo, Sergei Koretsky, denunciando il "terrorismo deliberato" di Mosca contro siti civili.