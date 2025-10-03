Venerdì 3 Ottobre 2025

Gaza, campo largo mutilato

Bruno Vespa
Gaza, campo largo mutilato
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Sciopero generale oggiFlotilla ultime notizieItaliani FlotillaHamas TrumpTaglio IrpefAttentato Manchester
Acquista il giornale
Ultima oraKiev, 'attacco russo senza precedenti ai siti del gas'
3 ott 2025
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Ultima ora
  3. Kiev, 'attacco russo senza precedenti ai siti del gas'

Kiev, 'attacco russo senza precedenti ai siti del gas'

'35 missili e 60 droni, gran parte delle strutture danneggiate'

'35 missili e 60 droni, gran parte delle strutture danneggiate'

'35 missili e 60 droni, gran parte delle strutture danneggiate'

La Russia ha lanciato il "più grande attacco" contro i siti di produzione di gas in Ucraina nella notte dall'inizio dell'invasione nel 2022, con 35 missili e 60 droni: lo ha reso noto l'operatore statale dell'energia Naftogaz. "Una parte significativa delle nostre strutture è danneggiata. Alcuni danni sono critici", ha affermato su Facebook l'amministratore delegato del gruppo, Sergei Koretsky, denunciando il "terrorismo deliberato" di Mosca contro siti civili.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina