Kiev, 'attacco russo senza precedenti ai siti del gas'

La Russia ha lanciato il "più grande attacco" contro i siti di produzione di gas in Ucraina nella notte dall'inizio dell'invasione nel 2022, con 35 missili e 60 droni: lo ha reso noto l'operatore statale dell'energia Naftogaz. "Una parte significativa delle nostre strutture è danneggiata. Alcuni danni sono critici", ha affermato su Facebook l'amministratore delegato del gruppo, Sergei Koretsky, denunciando il "terrorismo deliberato" di Mosca contro siti civili.
Ultima oraKiev, 'attacco russo senza precedenti ai siti del gas'