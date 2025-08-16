Venerdì 15 Agosto 2025

La lezione di Monaco 1938

Bruno Vespa
La lezione di Monaco 1938
Ultima ora
Abbonamento mensile:

2 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Vertice AlaskaTrump PutinAlbero caduto FerrandinaManovra 2026
Acquista il giornale
Ultima oraKiev, 'abbattuti 61 droni russi su 85 lanciati nella notte'
16 ago 2025
WhatsAppXPrint
  1. Quotidiano Nazionale
  2. Ultima ora
  3. Kiev, 'abbattuti 61 droni russi su 85 lanciati nella notte'

Kiev, 'abbattuti 61 droni russi su 85 lanciati nella notte'

'Colpite 12 località', dice l'aeronautica ucraina

'Colpite 12 località', dice l'aeronautica ucraina

'Colpite 12 località', dice l'aeronautica ucraina

Durante la notte, mentre Putin e Trump discutevano in Alaska, le difese antiaeree ucraine hanno abbattuto o bloccato con il jamming 61 droni russi, per lo più Shahed di fabbricazione iraniana, su almeno 85 lanciati sul territorio ucraino, mentre risulta che 24 droni abbiano colpito 12 località. Lo rivela l'aeronautica militare di Kiev, citata da Ukrinform e da altri media, parlando anche del lancio di un missile balistico russo Iskander-M, senza specificare se sia andato a segno.

Le regioni colpite, dice Kiev, sono quelle di Donetsk (nel Donbass), di Sumy, Chernihiv e Dnipropetrovsk.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

GuerraUcraina