Kiev, '6 morti stanotte nei raid sull'Ucraina, 2 bambini'

La Russia ha lanciato un'ondata di droni e missili contro l'Ucraina nella notte uccidendo sei persone, tra cui due bambini, e interrompendo la fornitura di energia elettrica per decine di migliaia di persone. Lo hanno dichiarato i funzionari ucraini. "Le forze russe hanno attaccato le regioni di Dnipropetrovsk e Odessa. Sei persone sono morte, tra cui due bambini", ha dichiarato l'ufficio del procuratore generale dell'Ucraina su Telegram. Nel frattempo, un attacco russo nella regione meridionale di Zaporizhzhia ha lasciato quasi 58.000 famiglie senza elettricità, ha dichiarato il governatore della regione Ivan Fedorov.