Kiev, '405 droni e 28 missili russi, molti abbattuti'

La scorsa notte i russi hanno lanciato contro l'Ucraina 405 droni, per lo più di tipo Shahed, e 28 missili, 15 dei quali balistici, e, malgrado la maggior parte sia stata abbattuta, 12 missili e 55 droni sono riusciti ad andare a segno, colpendo 26 località, mentre in altre 19 località sono caduti frammenti. Lo fa sapere l'aeronautica militare di Kiev, citata da Ukrinform. Dei missili lanciati, 11 erano balistici di tipo Iskander-M/KN-23, 9 Iskander-K da crociera; 4 Kh-47M2 Kinzhal e 4 missili aerei guidati Kh-59/69. Sono state prese di mira Kiev le regioni di Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia, Cherkasy, Chernihiv e Odessa.